МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за прокси-войну на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«ЕС должен выплатить компенсацию России за финансирование прокси-войны против нее, и речь о миллиардах», — сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что на данный момент это практически невозможно.
«Руководство ЕС в основном коррумпировано, и на сегодняшний день в Европе нет лидера, который мог бы понять историческую ошибку, которую мы совершили в отношении России, и восстановить диалог с ней», — сказал он.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.