В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили в срок

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жильцам следует обратиться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу, если горячую воду не включили в заявленный срок, при длительном отсутствии ответа можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру региона, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Парламентарий отметил, что плановые отключения горячей воды — часть подготовки к отопительному сезону. Он объяснил, что изношенность сетей в ряде регионов РФ остается высокой, поэтому проверки и ремонт позволяют заранее выявлять аварийные участки и снизить риск крупных аварий зимой. По его словам, сроки отключений должны строго соблюдаться, а жители — заранее получать понятную информацию.
«Если горячую воду не включили в заявленный срок, первое, что нужно сделать — обратиться в свою управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу. Управляющая организация обязана сообщить причину задержки и назвать новые сроки подключения», — сказал Аксененко.
Депутат уточнил, что очень важно фиксировать обращения: записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы через портал «Госуслуги» и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
«Если проблема затягивается, или ответа нет, можно обращаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, администрацию или прокуратуру», — заключил Аксененко.