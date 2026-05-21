В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили в срок

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жильцам следует обратиться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу, если горячую воду не включили в заявленный срок, при длительном отсутствии ответа можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру региона, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.