Симптомы хантавируса Андес проявляются за 2−6 недель — Роспотребнадзор

Инкубационный период при заражении хантавирусом Андес, способным передаваться от человека к человеку, составляет от двух до шести недель, следует из научного обзора Роспотребнадзора.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, с которым ознакомилось РИА Новости.

Заболевание протекает в две фазы. В первые три-пять дней признаки напоминают грипп: лихорадка, головная и сильная мышечная боль, тошнота, рвота. Затем развиваются одышка, кашель и ощущение нехватки воздуха из-за отёка лёгких. Падает артериальное давление, начинается сердечная недостаточность.

Для инфекции характерно короткое «инфекционное окно» — человек заразен только в период наличия симптомов.

Ранее врач-инфекционист Елизавета Поломошнова рассказала, что хантавирус пугает высокой летальностью и «андским» штаммом, но мир не стоит на пороге новой пандемии.