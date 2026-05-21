Симптомы хантавируса Андес проявляются за 2−6 недель — Роспотребнадзор

Инкубационный период при заражении хантавирусом Андес, способным передаваться от человека к человеку, составляет от двух до шести недель, следует из научного обзора Роспотребнадзора.
Об этом говорится в обзоре, подготовленном референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, с которым ознакомилось РИА Новости.
Заболевание протекает в две фазы. В первые три-пять дней признаки напоминают грипп: лихорадка, головная и сильная мышечная боль, тошнота, рвота. Затем развиваются одышка, кашель и ощущение нехватки воздуха из-за отёка лёгких. Падает артериальное давление, начинается сердечная недостаточность.
Для инфекции характерно короткое «инфекционное окно» — человек заразен только в период наличия симптомов.
Ранее врач-инфекционист Елизавета Поломошнова рассказала, что хантавирус пугает высокой летальностью и «андским» штаммом, но мир не стоит на пороге новой пандемии.