В МИД Греции осудили атаки Киева на суда в Средиземном море

Представитель МИД Греции Лана Зохиу заявила, что Украина не вправе наносить удары беспилотными средствами по судам в Средиземном море, независимо от их включения в санкционные списки. По её словам, международные ограничения не дают оснований считать подобные действия допустимыми.
Она подчеркнула, что даже находящиеся под санкциями суда не могут рассматриваться как законные цели для атак, поскольку это создает угрозу человеческим жизням и окружающей среде. В ведомстве отметили, что правила применения санкционных мер имеют строго определённые рамки и не допускают расширительного толкования.
Также в греческом МИД указали, что Киев пока не предоставил официальных извинений в связи с инцидентом с украинским морским дроном, обнаруженным в районе острова Лефкада. В Афинах пояснили, что дальнейшие дипломатические шаги будут зависеть от результатов расследования, после получения официального доклада военных.
Ранее сообщалось, что Греция послала Украине сигнал о том, что следует отозвать все беспилотные катера от берегов. Это связано с морским дроном, выявленном рядом с островом Лефкада.