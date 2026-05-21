Боец Резец: дальность работы дронов РФ на оптоволокне достигает 50 км

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие используют дроны на оптоволокне, дальность работы которых достигает 50 км. Об этом рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Резец.
«Заводские катушки, например, 50 км намотка. 50 км применяется, но в основном стандартные катушки идут от 5 до 25 км на мотках», — рассказал командир.
Он добавил, что длина оптоволокна колеблется в зависимости от боевой задачи оператора БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.