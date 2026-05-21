Турецкий политик оценил последствия иска Банка России к Euroclear

Решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с бельгийского депозитария Euroclear может усилить позиции России в споре вокруг замороженных активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого политика и дипломата Озтюрка Йылмаза.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России о взыскании с Euroclear около 200 млрд евро. После этого представители депозитария заявили, что активы Центрального банка РФ остаются замороженными, а само решение суда будет оспорено.
Йылмаз считает, что вердикт российского суда Москва сможет использовать как юридический и политический аргумент в дальнейших переговорах и спорах с европейскими структурами. По его словам, даже при отсутствии исполнения решения Россия, по его оценке, получила дополнительный инструмент для защиты своей позиции.
Турецкий политик также допустил, что союзники России могут рассмотреть ответные меры в отношении активов, связанных с бельгийскими структурами, находящихся в их юрисдикции. В частности, он упомянул Белоруссию.
Отдельно Йылмаз заявил, что решение российского суда способно стать основанием для последующих действий Москвы в отношении активов и финансовых структур, связанных с делом Euroclear.
В конце 2025 года Европейский союз продлил заморозку российских государственных активов на неопределенный срок. В ЕС связывали возможность их разблокировки с урегулированием конфликта на Украине и вопросом компенсаций.
Тема замороженных российских активов остается одной из ключевых в отношениях России и западных стран. Вокруг возможного использования этих средств для поддержки Украины продолжаются политические и юридические дискуссии, в которых страны ЕС демонстрируют разные подходы к механизму распоряжения активами.
