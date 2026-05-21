Аксененко объяснил, куда жаловаться при задержке горячей воды

Жильцам следует обращаться в управляющую компанию или аварийную службу, а при длительном отсутствии ответа — в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Об этом Аксененко сообщил РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что плановые отключения горячей воды — часть подготовки к отопительному сезону. Это позволяет заранее выявлять аварийные участки и снижать риск крупных аварий зимой.

«Если горячую воду не включили в заявленный срок, первое, что нужно сделать — обратиться в свою управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу. Управляющая организация обязана сообщить причину задержки и назвать новые сроки подключения», — сказал он.

Аксененко добавил, что важно фиксировать обращения: записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы через портал «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

«Если проблема затягивается, или ответа нет, можно обращаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, администрацию или прокуратуру», — заключил депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил в беседе с RT, что в Москве максимальный срок отключения горячей воды не должен превышать десяти дней.