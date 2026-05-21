Авианосная группа США во главе с USS Nimitz вошла в Карибское море

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Nimitz вошла в акваторию Карибского моря, сообщает United States Southern Command в соцсети X.

В опубликованном сообщении американские военные поприветствовали прибытие группы в регион и уточнили состав соединения. Помимо авианосца USS Nimitz, в него вошли эсминец USS Gridley, а также корабль снабжения USNS Patuxent.

Также указывается, что на борту авианосца размещено 17-е палубное авиакрыло ВМС США. В Южном командовании подчеркнули, что корабль ранее участвовал в операциях в различных регионах мира, включая Персидский залив и район Тайваньского пролива.

Американская сторона заявила, что присутствие авианосной группы направлено на поддержание стабильности и обеспечение интересов США в различных частях мира. Дополнительных деталей о продолжительности пребывания соединения в Карибском море не приводится.

Авианосец USS Nimitz является одним из старейших действующих кораблей такого класса в составе ВМС США. Он был введен в эксплуатацию в 1975 году и стал головным кораблем серии атомных авианосцев типа Nimitz.

Карибский регион регулярно используется ВМС США для патрулирования, учений и логистических операций. Появление авианосных группировок в этой зоне традиционно привлекает внимание стран Латинской Америки и рассматривается как демонстрация военного присутствия США в западном полушарии.

