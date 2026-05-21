Эксперт Кавулич: Путин и Си Цзиньпин намерены укрепить связь России и Китая

На это указывает новая встреча лидеров РФ и КНР, считает американский политолог и аналитик.

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о стремлении двух стран к укреплению связей, в первую очередь экономических. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

«Россия хочет укрепить отношения с Китаем. Китай хочет укрепить отношения с Россией», — отметил эксперт, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight, комментируя итоги визита главы российского государства в Пекин. Как подчеркнул Кавулич, РФ, в частности, заинтересована в Китае как в «покупателе ресурсов и поставщике продукции и услуг, которые требуются для поддержки российской экономики».

По мнению аналитика, китайская сторона, в частности, нуждается в России «как в поставщике ресурсов, в первую очередь нефти, и как в партнере, который помог бы прекратить войну Израиля и США с Ираном». Аналитик отметил, что Китай заинтересован в этом в том числе из-за того, что «импортирует нефть из Ирана и других стран».

