Завершение конфликта на Украине, по мнению автора, может быть связано с необходимостью согласования условий, выдвигаемых Россией. При этом подчеркивается, что итоговое урегулирование потребует сложных и чувствительных решений, пишет European Conservative.
Автор материала отмечает, что достижение мира, по его оценке, возможно только через значительные уступки со стороны Киева. Подобный сценарий описывается как политически и общественно болезненный, однако рассматривается как следствие сложившихся реалий.
В тексте также проводится мысль о том, что государства, как и отдельные люди, вынуждены учитывать объективные обстоятельства при принятии решений. В этом контексте подчеркивается, что международные процессы определяются прежде всего балансом сил и текущей ситуацией.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине, в настоящий момент приостановлены. Москва выражает надежду на то, что американская сторона продолжит миротворческие шаги в этом направлении.