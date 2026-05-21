Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне доверяют Лукашенко больше, чем другим лидерам постсоветских стран

Лукашенко возглавил рейтинг доверия в РФ среди лидеров всех постсоветских стран.

Источник: Комсомольская правда

Россияне рассказали, кому из лидеров постсоветских стран-соседей РФ они отдают предпочтение. Первое место занял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он получил 75% голосов респондентов. Соответствующие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ, цитирует ТАСС.

Так, больше всего граждане РФ доверяют Александру Лукашенко. За десять лет рост данного показателя составил 10 процентных пунктов. На второй строчке рейтинга разместился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ему доверяют 25% россиян.

«Показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%. По 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии, по 4% — лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы», — сказано в материале.

Согласно последним данным, более двух третей россиян доверяют политике президента РФ Владимира Путина. Показатели по этому критерию остаются неизменными.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше