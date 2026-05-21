Россияне доверяют Лукашенко больше, чем другим лидерам постсоветских стран

Россияне рассказали, кому из лидеров постсоветских стран-соседей РФ они отдают предпочтение. Первое место занял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он получил 75% голосов респондентов. Соответствующие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ, цитирует ТАСС.
Так, больше всего граждане РФ доверяют Александру Лукашенко. За десять лет рост данного показателя составил 10 процентных пунктов. На второй строчке рейтинга разместился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ему доверяют 25% россиян.
«Показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%. По 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии, по 4% — лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы», — сказано в материале.
Согласно последним данным, более двух третей россиян доверяют политике президента РФ Владимира Путина. Показатели по этому критерию остаются неизменными.