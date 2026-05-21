Дмитрук назвал провокацией слова Зеленского о нападении из Белоруссии

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал заявление Владимира Зеленского о якобы возможной подготовке атак со стороны России с территории Белоруссии, назвав его провокационным. По его мнению, подобные утверждения не отражают реальной ситуации.
Парламентарий считает, что руководство Украины может использовать подобные заявления для поддержания высокого уровня напряженности и отвлечения внимания общества от внутренних проблем. Он полагает, что таким образом формируется образ новых внешних угроз.
Кроме того, Дмитрук отметил, что Белоруссия могла бы стать одной из площадок для возможного урегулирования конфликта, однако, по его оценке, украинские власти не заинтересованы в таком сценарии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения Владимира Зеленского о неких существующих планах атаковать Украину с территории Белоруссии являются нагнетанием напряженности.