Командир Резец: бойцы РФ собрали 16-моторный мультикоптер из серийных дронов

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие собрали 16-моторный мультикоптер из серийных квадрокоптеров для дальнейшего использования на линии фронта. Об этом рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Резец.
«Если говорить о самом необычном экземпляре, с которым мы работали, — это шестнадцатимоторный гексадекакоптер, собранный нами из серийно выпускаемых квадрокоптеров», — рассказал командир.
По его словам, беспилотник обладает увеличенной емкостью аккумуляторов и высокой грузоподъемностью.