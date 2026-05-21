Впервые на Дальнем Востоке пересадили стволовые клетки при миеломе

Врачи Приморья впервые на Дальнем Востоке успешно провели трансплантацию стволовых клеток пациентке с множественной миеломой.
Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения Приморского края.
По информации ведомства, в Краевой клинической больнице № 2 выполнили пересадку собственных гемопоэтических стволовых клеток после высокодозной химиотерапии. Такой метод позволяет значительно уменьшить риск рецидива.
Заведующий отделением высокодозной терапии Виталий Дубов отметил, что первая процедура прошла успешно.
«Пациентка уже выписана домой, её состояние хорошее», — привели его слова в сообщении.
