«На пути построения нового мирового порядка»: как прошёл официальный визит Владимира Путина в Китай

В Пекине прошли переговоры лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнули намерение и дальше углублять отношения между странами. В частности, лидеры обсудили вопросы экономики, энергетики, промышленности, гуманитарного сотрудничества и образования. Стороны подписали более 40 соглашений и документов, в том числе Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
В среду, 20 мая, прошла основная часть официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он посетил по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщили в Кремле, переговоры начались с беседы в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате.
Поездка российского лидера была приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Беспрецедентный уровень отношений».
Выступая перед прессой по окончании переговоров, главы России и Китая отметили высокий уровень двусторонних отношений и подчеркнули их стратегическое значение для обеих стран.
«Сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», — сказал Владимир Путин.
РИА Новости.
© Кристина Соловьёва.
В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию и сотрудничеству, в том числе укреплять китайско-российское политическое взаимодоверие.
«Важно продолжать начатое и открывать новые горизонты и дальше твёрдо, взаимно поддерживать в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности друг друга, поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях, непрерывно укреплять политическое взаимодоверие между нашими странами», — цитирует председателя КНР пресс-служба Кремля.
Оба лидера отметили важность совместной работы по вопросам экономики, промышленности и развития технологий.
По словам Владимира Путина, в 2025 году товарооборот между странами достиг почти $240 млрд, расширилась его структура. При этом практически все экспортно-импортные операции выполняются в национальных валютах — рублях и юанях.
Си Цзиньпин, в свою очередь, сказал, что достигнутый результат следует использовать в общих интересах.
Особое внимание главы государств заострили на теме энергетики. Владимир Путин отдельно отметил заслуги «Росатома» по обеспечению энергетической безопасности КНР.
«На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС “Сюйдапу” завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их в эксплуатацию внесёт заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств, что очень важно, недорогой и чистой энергией», — заявил глава государства.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже есть понимание по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири — 2».
«И по маршруту есть (понимание. — RT), и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется… Это достаточно большое достижение», — заявил Песков журналистам.
Главы государств уделили внимание и гуманитарным связям. В частности, по итогам встречи было решено продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года.
Также Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
«Программа перекрёстных годов включает сотни самых разных мероприятий: конференций и семинаров, концертов, выставок и мастер-классов, олимпиад и конкурсов. Первые из них уже состоялись и привлекли значительное внимание учащихся и педагогов как в России, так и в Китае», — заявил Путин.
РИА Новости.
© Кристина Соловьёва.
В общей сложности по итогам переговоров лидеров России и КНР было заключено более 40 двусторонних соглашений во всех областях межгосударственного сотрудничества.
Становление многополярного мира.
Ключевым итогом переговоров стало подписание Совместного заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также Совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
В совместном заявлении, помимо основных направлений кооперации, Россия и Китай выразили намерение укреплять военное сотрудничество, вместе реагировать на вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность.
На этом фоне РФ и КНР осудили провокации ядерных государств и отметили недопустимость гонки ядерных вооружений. В частности, речь идёт о размещении некоторыми странами ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, угрожающих другим ядерным государствам.
«Стороны решительно осуждают подобные провокационные действия, подрывающие региональную стабильность и глобальную безопасность, и будут совместно противостоять им», — говорится в документе.
Вместе с тем Россия и Китай договорились продолжать реализацию масштабных космических проектов, отвечающих общим интересам. Речь в том числе о Международной научной лунной станции и проектах по исследованию дальнего космоса.
РИА Новости.
© Кристина Соловьёва.
В свою очередь, в Совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стороны уделили внимание угрозе возвращения к «закону джунглей».
«Нарастают такие негативные неоколониальные тенденции, как практика односторонних силовых подходов, гегемонизм и блоковая конфронтация. Регулярно попираются базовые общепризнанные нормы международного права и международных отношений, государствам становится сложнее согласовывать свои действия и урегулировать конфликты в рамках институтов глобального управления, многие из которых теряют эффективность. Повестка мира и развития во всём мире сталкивается с новыми рисками и вызовами, существует опасность фрагментации международного сообщества», — говорится в документе.
В этой связи Россия и Китай призвали международное сообщество придерживаться в отношениях между собой принципа открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества, принципа неделимой и равной безопасности, принципа демократизации международных отношений и совершенствования системы глобального управления, а также мирового цивилизационного и ценностного разнообразия.
«Односторонние подходы к решению общих проблем, гегемонизм и политика принуждения в любых их проявлениях неприемлемы… Недопустимо принуждать суверенные государства к отказу от нейтралитета», — говорится в документе.
Как пояснил в комментарии RT политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, Москва и Пекин в этом вопросе руководствуются общими ценностями и взглядами на меняющийся характер мировой политики.
«У России и Китая есть чёткое понимание, что современный мир требует не конфликтности, а консолидации. И наши страны играют в этой части созидательную роль. Это и объединяет Россию и Китай на пути построения нового мирового порядка», — заявил политолог.
Пекин расставил приоритеты.
Эксперты сошлись во мнении, что прошедший визит Владимира Путина в Китай носит значительный символический характер. Так, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с RT обратил внимание на то, что состоявшийся на прошлой неделе визит в КНР американского президента Дональда Трампа отличался по уровню церемониала и по переговорной обстановке.
«Приём Путина, фактически, имел характер государственного мероприятия, что гораздо выше по статусу. Это сигнал: Пекин чётко ранжирует своих международных партнёров, отдавая приоритет России перед США. Встреча задаёт вектор развития на годы вперёд — это важный этап на пути построения многополярного мира», — отметил Фельдман.
РИА Новости.
© Александр Казаков.
В свою очередь, Дмитрий Ежов подчеркнул, что очередная встреча лидеров РФ и КНР является подтверждением особого характера отношений двух стран. «Российско-китайские отношения по своему уровню и своей сути заметно отличаются от сотрудничества между Китаем и США. Поэтому мы и видим разницу в подходе Пекина к Трампу и к Путину», — заявил он.
Эксперты подчеркнули, что тандем России и КНР направлен на разрушение однополярности и построение справедливого мирового порядка для всех государств, а не для узкого круга «избранных». По мнению Павла Фельдмана, именно это и вызывает наибольшее недовольство на Западе.
«Для Запада это означает утрату монополии на принятие глобальных решений. Россия при этом получает стратегический тыл на Востоке, а Китай — энергобезопасность и новые логистические возможности. Вместе мы способны переформатировать Евразию, отодвинув НАТО и AUKUS на периферию», — резюмировал Фельдман.