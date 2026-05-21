«На пути построения нового мирового порядка»: как прошёл официальный визит Владимира Путина в Китай

В Пекине прошли переговоры лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнули намерение и дальше углублять отношения между странами. В частности, лидеры обсудили вопросы экономики, энергетики, промышленности, гуманитарного сотрудничества и образования. Стороны подписали более 40 соглашений и документов, в том числе Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.