Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине отражает изменения в глобальном балансе сил, где усиливаются позиции Москвы и Пекина. Это событие выходит за рамки двусторонней повестки и символизирует более широкие мировые процессы, пишет издание L AntiDiplomatico.
В материале подчеркивается, что центр политического и экономического влияния постепенно смещается в евразийское пространство. На этом фоне рассматривается подписанная сторонами декларация о расширенном стратегическом партнерстве и углублении сотрудничества.
Также указывается, что Россия и Китай позиционируют себя как сторонники многополярного мира в условиях усиливающейся международной конкуренции и кризисов. В публикации это рассматривается как альтернатива существующей системе глобального доминирования отдельных западных государств.
Ранее западные СМИ называли союз России и Китая «непоколебимым». После переговоров Путина и Си в Европе заговорили об усилении стратегического партнерства Москвы и Пекина.