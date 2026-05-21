Западные предприниматели подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но стараются не привлекать к этому внимания.
Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
По его словам, бизнесмены регистрируются на форум, однако публично свою заинтересованность не демонстрируют.
«Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», — сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что депутат бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре примет участие в ПМЭФ.