Инфекционист объяснил, почему Эбола не получит распространения в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола на территории России маловероятно, поскольку отсутствуют подходящие климатические условия и плотоядные летучие мыши, являющиеся природным резервуаром инфекции, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
«Распространение лихорадки Эбола по территории РФ крайне маловероятно из-за климатических, географических условий, отсутствия природно-очагового резервуара инфекции (плотоядные летучие мыши), а также наличия эффективных мер реагирования на возможные завозные случаи», — сказал Коновалов.
Он рассказал, что при этом потенциально допускается возможность завозных случаев. Однако, по словам инфекциониста, существующая в России система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного реагирования на них.
Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.