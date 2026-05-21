TWZ: США разместили на Ближнем Востоке два эсминца с лазерным оружием

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Два американских эсминца, действующих в зоне ответственности Центрального командования ВС США, которая включает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку, оснащены лазерными установками. Об этом сообщил портал The War Zone.
Как отмечается, эсминец USS Spruance входит в состав авианосной ударной группы Abraham Lincoln, а эсминец USS John Finn несет боевое дежурство в Индийском океане. Оба судна оснащены лазерной установкой ODIN, которая предназначена для дезориентации беспилотников, а также нейтрализации камер и датчиков разведывательных систем на кораблях, подводных лодках, пилотируемых воздушных судах и дронах.
Всего ВМС США разместили оружие направленной энергии на девяти кораблях, пишет портал.