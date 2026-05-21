Япония нарастила импорт СПГ из России на 29,5%, угля — на 128,5%

В апреле Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 29,5%, а каменного угля — на 128,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав опубликованную в четверг, 21 мая, статистику японского Минфина.

Помимо энергоносителей, значительно вырос ввоз других товаров. Закупки железа и стали увеличились на 48,6%, а импорт овощей подскочил более чем втрое — на 203%.

В то же время и Япония нарастила продажи в Россию. Экспорт японской продукции в РФ в апреле вырос на 23,6%.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в марте текущего года заплатил за российский сжиженный природный газ (СПГ) максимальную сумму более чем за год.