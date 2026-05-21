СМИ Европы все еще продвигают нарративы Байдена, считает Дмитриев

Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за многолетние нападки на Вашингтон и призвал их «посмотреться в зеркало», напомнив, что колоссальные оборонные расходы Штатов идут, в том числе, на содержание десятков тысяч американских военных в Европе.