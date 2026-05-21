СМИ Европы все еще продвигают нарративы Байдена, считает Дмитриев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейские СМИ все еще живут в мире экс-президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за многолетние нападки на Вашингтон и призвал их «посмотреться в зеркало», напомнив, что колоссальные оборонные расходы Штатов идут, в том числе, на содержание десятков тысяч американских военных в Европе.
«Европейские СМИ все еще живут в мире Байдена, продвигая ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы. Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» — написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя заявление Вэнса.