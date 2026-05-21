Боец Кутуз: новая тактика ВСУ для максимальной перегрузки ПВО РФ провалилась

«Было сбито за этот день 50 целей противника, потом на другой день это повторилось. ВСУ используют тактику — по нескольким направлениям запускают массовый налет. Одна за другой цели идут с интервалом в 15−20 минут и целей может идти от 5 до 8. Стараются по максимуму перегрузить ПВО, чтобы закончились патроны, потерялись FPV-дроны или разрядились батареи. Не особо это им помогло», — сказал Кутуз.