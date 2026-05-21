Боец Кутуз: новая тактика ВСУ для максимальной перегрузки ПВО РФ провалилась

Военнослужащий отметил, что бойцы подразделения на личном опыте убедились, что московский дрон-перехватчик "Елка" способен противодействовать украинским БПЛА в различных ситуациях.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Новая тактика ВСУ, применяемая для изматывания расчетов по противодействию беспилотникам и максимальной перегрузки российской ПВО, оказалась провальной. Об этом рассказал боец подразделения «БАРС-Брянск» с позывным Кутуз на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

«Было сбито за этот день 50 целей противника, потом на другой день это повторилось. ВСУ используют тактику — по нескольким направлениям запускают массовый налет. Одна за другой цели идут с интервалом в 15−20 минут и целей может идти от 5 до 8. Стараются по максимуму перегрузить ПВО, чтобы закончились патроны, потерялись FPV-дроны или разрядились батареи. Не особо это им помогло», — сказал Кутуз.

По его словам, бойцы подразделения на личном опыте убедились, что московский дрон-перехватчик «Елка» способен противодействовать украинским БПЛА в различных ситуациях. «Когда “Елка” подходит максимально близко, она ускоряется на весь свой ресурс. Она взмыла вверх и таким способом ударила сверху. Другие сбития у нас были — “Елка” прямо в лоб влетела, попала в боевую часть», — уточнил он.

Военнослужащий добавил, что для разведки и работы в ночное время подразделение применяет еще два аппарата, созданных московскими инженерами. «Поначалу идет “Дартс”, разведывает путь, потому что в нем есть две камеры — смотрит, с каких направлений идут дроны и начинает вести огонь, либо осуществлять вылеты. Но в последнее время противник начал работать ночью. Для ночной работы у нас есть “Бумеранг” — рабочая лошадка, применяемая в больших количествах», — отметил Кутуз.

