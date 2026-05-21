В Пентагоне подтвердили, что пока отложили переброску военных США в Польшу

Пентагон отложил переброску американских военных в Польшу по итогам многоступенчатого анализа.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон принял решение временно отложить отправку американских военнослужащих в Польшу, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл в социальной сети X*.

Парнелл уточнил, что данное решение было принято по итогам многоступенчатого анализа текущего размещения американских войск на территории Европы.

«В результате проведённого анализа временно приостановлена переброска войск в Польшу», — отметил представитель ведомства.

При этом он указал на то, что страна является одним из ключевых союзников США.

Ранее сообщалось, что власти Польши были удивлены решением Вашингтона отказаться от размещения на территории страны дополнительных четырех тысяч американских военнослужащих.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

