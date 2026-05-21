Командир Резец: бойцы "Востока" модернизируют дроны под конкретные задачи

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие модернизируют дроны под конкретные боевые задачи с учетом всех грядущих особенностей. Об этом рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Резец.
«Мы, безусловно, ежедневно работаем с боевыми расчетами, получаем от них обратную связь. Они говорят ту задачу, которая перед ними стоит. Мы пытаемся выбрать что-то в рамках серийных дронов. Если уже не получается, тогда, опять же, модернизируем существующие», — рассказал командир.
Он пояснил, что технические специалисты при необходимости наращивают количество двигателей, меняют емкости аккумуляторов, винтомоторную группу, а также укрепляют новыми рамами. «У нас есть специалисты, которые могут сделать под определенную задачу свою раму», — подытожил военнослужащий.