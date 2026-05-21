Европейские СМИ всё ещё живут в мире бывшего президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Об этом Дмитриев написал в соцсети Х.
По мнению Дмитриева, информационная повестка в Европе по-прежнему определяется установками предыдущей американской администрации.
«Европейские СМИ всё ещё живут в мире Байдена, продвигая ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы. Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» — написал он.
Ранее Дмитриев заявил, что в Соединённых Штатах обратили внимание на антиамериканские настроения немецкого канцлера Фридриха Мерца.