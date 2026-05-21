МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Западу нужно прислушиваться к предупреждениям России по поводу украинских беспилотников у границ России, заявил в эфире YouTube-канала Rick Sanchez бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«У слов есть значения. Каждое слово — важное. Это было сказано Латвии», — предупредил он.
По словам эксперта, европейские страны предоставили Украине возможность наносить удары по России, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство НАТО. Тем не менее, пояснил эксперт, Москва готова к ответным мерам, когда посчитает нужным, призвав не забывать, что Россия обладает ядерным оружием.
«Проблема в том, что Запад перешел последнюю черту», — резюмировал Риттер.
В вторник «возможная угроза воздушному пространству» объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.