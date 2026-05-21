Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выступили с предупреждением из-за ЧП на границе России

Риттер призвал Запад прислушиваться к предупреждениям России по поводу дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Западу нужно прислушиваться к предупреждениям России по поводу украинских беспилотников у границ России, заявил в эфире YouTube-канала Rick Sanchez бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«У слов есть значения. Каждое слово — важное. Это было сказано Латвии», — предупредил он.

По словам эксперта, европейские страны предоставили Украине возможность наносить удары по России, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство НАТО. Тем не менее, пояснил эксперт, Москва готова к ответным мерам, когда посчитает нужным, призвав не забывать, что Россия обладает ядерным оружием.

«Проблема в том, что Запад перешел последнюю черту», — резюмировал Риттер.

В вторник «возможная угроза воздушному пространству» объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.

Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше