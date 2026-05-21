Обжалован приговор двум учёным из Новосибирска по делу о госизмене

Уголовное дело против новосибирских учёных-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина снова в центре внимания. Защита учёных подала апелляционную жалобу на приговор, вынесенный в мае 2026 года по статье о государственной измене.
ТАСС сообщает, что информация о подаче жалобы появилась в картотеке суда. Адвокат осуждённых стал инициатором обжалования. Напомним, Новосибирский областной суд приговорил Звегинцева и Галкина к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
История началась летом 2022 года, когда по подозрению в госизмене арестовали Дмитрия Колкера, научного сотрудника Института лазерной физики СО РАН. Колкер скончался после задержания. В тот же период под стражу взяли Александра Шиплюка, директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известного своими исследованиями в области высокоскоростной аэрогазодинамики, которому суд назначил 15 лет строгого режима.
Весной 2023 года последовали новые задержания. Был арестован Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник ИТПМ и основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», занимающейся гиперзвуковыми технологиями. Затем стало известно о задержании Владислава Галкина, доцента Томского политехнического университета. Поводом для возбуждения дела стала научная статья о газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Перед публикацией работа прошла две экспертизы на наличие секретных данных.
