Обжалован приговор двум учёным из Новосибирска по делу о госизмене

История началась летом 2022 года, когда по подозрению в госизмене арестовали Дмитрия Колкера, научного сотрудника Института лазерной физики СО РАН. Колкер скончался после задержания. В тот же период под стражу взяли Александра Шиплюка, директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известного своими исследованиями в области высокоскоростной аэрогазодинамики, которому суд назначил 15 лет строгого режима.