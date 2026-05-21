Дмитриев: энергокризис неизбежно обрушится на Британию и ЕС

Энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Об этом Дмитриев написал в соцсети X.
Он отреагировал на публикацию пользователя, назвавшего «политическим землетрясением» растущую популярность немецкой партии «Альтернатива для Германии».
Дмитриев считает, что подобных потрясений станет ещё больше, поскольку на Европу надвигается мощный энергетический коллапс.
«Цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — написал он.
Ранее глава РФПИ выразил мнение, что варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании ухудшились.