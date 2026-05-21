Дмитриев пророчит Британии и ЕС неизбежный энергокризис

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз.
Пользователь в соцсети Х назвал «политическим землетрясением» растущую численность немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — написал Дмитриев в ответ на публикацию пользователя.
Ранее глава РФПИ заявил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета.