Роспотребнадзор назвал три самых опасных вида клещей в России

Наибольшие эпидемиологические риски для россиян представляют европейский лесной, таёжный и луговой клещи, рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Об этом Лебедев сообщил РИА Новости.
По его словам, именно эти три вида являются основными переносчиками опасных для человека инфекций на территории страны. Лесной, таёжный и собачий клещи встречаются в большинстве регионов.
Отдельное внимание эксперт уделил южным территориям. В Крыму, на Кубани и в Ростовской области водятся клещи рода Hyalomma, которые могут переносить вирус лихорадки Крым-Конго.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что погодные условия влияют на активность животных, которые могут переносить клещей даже на уже обработанные территории.