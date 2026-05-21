Роскачество: открытием лета станет Кавказское побережье Каспийского моря

В преддверии высокого туристического сезона эксперты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества проанализировали актуальные тренды и динамику цен на внутреннем рынке. Они назвали выгодные направления с высоким уровнем сервиса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Специалисты отметили смену парадигмы: туристы устали от перегруженных пляжей и очередей.
«Главный тренд 2026 года — осознанный выбор в пользу спокойного, безопасного и доступного отдыха», — объяснили специалисты.
Кроме того, в Роскачестве выделили четыре ключевых региона, которые станут главными открытиями этого лета.
«Кавказское побережье Каспийского моря — хит этого года. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене. Здесь тёплое море сочетается с возможностью устроить горный трекинг или посетить древние аулы. Пока инфраструктура регионов не перегружена, цены на проживание и питание остаются значительно ниже черноморских», — пояснили в организации.
Для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, стоит присмотреться к Кавказскому региону, посоветовали аналитики.
«Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск сохраняют статус главных здравниц страны. Для любителей эстетики и истории идеальным выбором станет Калининградская область. Светлогорск и Зеленоградск предлагают европейский сервис и атмосферу старой Европы. Цены на туры в Калининград стартуют от 74 тыс. рублей на двоих, но получить сертифицированное качество размещения можно в любое время года», — поделились специалисты.
Эксперты также добавили, что менее всего подорожание коснулось активно развивающихся регионов Центральной России, Карелии и Русского Севера, в частности Ярославской, Тверской и Вологодской областей.
«Здесь путешественников ждут не только доступные цены, но и реальные подтверждения высокого уровня сервиса», — заключили они.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что в праздничные выходные в честь Дня России (12—14 июня 2026 года) россияне отдают предпочтение внутренним направлениям: на них приходится 85% бронирований.