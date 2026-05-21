Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yonhap: Си Цзиньпин может посетить Северную Корею на следующей неделе

Источники Yonhap сообщают, что визит Си Цзиньпина в КНДР ожидается уже на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею ожидается уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники.

Предполагается, что китайский лидер может взять на себя роль посредника в диалоге между КНДР и США. Также, по информации агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего январского визита в Пекин обратился к Си Цзиньпину с просьбой о содействии в нормализации отношений между двумя корейскими государствами, на что председатель КНР якобы дал положительный ответ.

К тому же визит Си Цзиньпина в КНДР выглядит весьма вероятным на фоне недавнего прибытия в Пхеньян министра иностранных дел Китая Ван И и сотрудников китайской службы безопасности и протокола.

Ранее в Белом доме также назвали ядерное разоружение КНДР общей целью США и Китая.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше