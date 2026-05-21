Yonhap: Си Цзиньпин может посетить Северную Корею на следующей неделе

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею ожидается уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники.
Предполагается, что китайский лидер может взять на себя роль посредника в диалоге между КНДР и США. Также, по информации агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего январского визита в Пекин обратился к Си Цзиньпину с просьбой о содействии в нормализации отношений между двумя корейскими государствами, на что председатель КНР якобы дал положительный ответ.
К тому же визит Си Цзиньпина в КНДР выглядит весьма вероятным на фоне недавнего прибытия в Пхеньян министра иностранных дел Китая Ван И и сотрудников китайской службы безопасности и протокола.
Ранее в Белом доме также назвали ядерное разоружение КНДР общей целью США и Китая.