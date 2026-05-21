Россияне стали чаще ездить в Турцию без помощи туроператоров

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Российские туристы все чаще предпочитают самостоятельно планировать поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров, сообщил РИА Новости владелец сети отелей в турецкой курортной Анталье, член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Ихсан Ташмаз.
Представители турсектора Антальи ранее сообщили РИА Новости, что россияне в 2026 году начали активнее бронировать отдых в Турции заранее, пытаясь зафиксировать цены до традиционного летнего подорожания. В отрасли отмечают, что средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в отель категории пять звезд с системой all inclusive сейчас составляет около 180−300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона.
«Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха. Люди хотят больше свободы, меньше привязки к пакетным программам и возможности самостоятельно распределять бюджет», — сказал собеседник агентства.
В туристической отрасли Турции ожидают сохранения высокого потока туристов из России в 2026 году. По оценкам представителей рынка, страну могут посетить свыше 6−7 миллионов россиян, при этом Россия останется одним из крупнейших въездных рынков для турецких курортов. Собеседники отрасли отмечают, что российские туристы традиционно входят в число лидеров по продолжительности отдыха и общему объему расходов, превышающих 1000 долларов в среднем на человека.