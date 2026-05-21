В Роскачестве назвали лучшие вина в алюминиевых банках

«У вина в банке есть очевидные преимущества: доступная цена, индивидуальная порция, удобство транспортировки. Однако разлить вино в банку непросто. Вино, особенно газированное и сладкое, может воздействовать на металл. Внутри банки есть специальное покрытие — от его целостности зависит качество. Кроме того, при розливе нужно строго соблюдать гигиену и защищать вино от кислорода. Проблемы с окислением и микробиологией — самые частые причины низких оценок», — прокомментировала руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.