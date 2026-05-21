В Роскачестве назвали лучшие вина в алюминиевых банках

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования вин в алюминиевых банках, в рейтинг вошло 28 образцов от семи торговых марок, формат продолжает расти, особенно среди молодых потребителей, рассказали РИА Новости в организации.
«Эксперты “Винного гида России” представили результаты нового этапа исследования вин в нестандартной упаковке — алюминиевых банках. В обновленный рейтинг вошло 28 образцов от 7 торговых марок. Доля таких вин в розничных продажах уже достигла 5% в штучном выражении, и этот формат продолжает уверенно завоевывать аудиторию, особенно среди молодых и динамичных потребителей», — говорится в сообщении.
По итогам исследования абсолютным лидером признано тихое вино «Фанагория. Зеленое Вино» с 4,21 балла.
Лучшими игристыми в банках, по словам экспертов, стали вина, разлитые непосредственно в винодельческих регионах — на Таманском полуострове и в Крымском районе Краснодарского края. В категории «брют» и «сухое»: «Шато Шуго» с 4,13 балла, «Розе Фризанте» — 4,09 балла, «Примо Бокале» — 4,07 балла и «Вилла Амалия» — 4,06 балла.
Среди полусладких игристых вин в банках лучшими признаны: «Примо Бокале» с 4,08 балла, «Брюле Фризанте» — 4,04 балла и «Ла Петит Перле» с 4,03 балла.
В Роскачестве отметили, что качественное вино в банке — это реальность. Так, лучшие образцы получили оценки, сопоставимые с недорогими винами в классической бутылке. При этом технология розлива предъявляет особые требования к производителю: герметичность, защита от света, специальное покрытие внутренней поверхности банки, контроль окисления и микробиологии.
«У вина в банке есть очевидные преимущества: доступная цена, индивидуальная порция, удобство транспортировки. Однако разлить вино в банку непросто. Вино, особенно газированное и сладкое, может воздействовать на металл. Внутри банки есть специальное покрытие — от его целостности зависит качество. Кроме того, при розливе нужно строго соблюдать гигиену и защищать вино от кислорода. Проблемы с окислением и микробиологией — самые частые причины низких оценок», — прокомментировала руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.
При этом в организации добавили, что категория оказалась неоднородной. Более 7% исследованных вин не соответствовали органолептическим требованиям ГОСТ. Основные замечания экспертов — окисление и проблемы микробиологии. Два образца, выпущенные «Евразийской алкогольной группой» в Московской области, получили дегустационный балл ниже 70 и направлены на дополнительное физико-химическое исследование.
«Вина в банках могут конкурировать по качеству с недорогими винами в обычных бутылках. Но для этого производителю нужно строго соблюдать технологию: от целостности внутреннего покрытия до контроля кислорода и микробиологии. Роскачество продолжит мониторинг этого растущего сегмента», — подытожили эксперты.