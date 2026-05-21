Лавров заявил об агрессивном и наглом поведении Зеленского и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за год, прошедший после саммита России и США в Анкоридже, президент Украины Владимир Зеленский и представители Евросоюза стали вести себя более агрессивно и нагло. Об этом он сообщил в среду, 20 мая, в интервью «Шанхайской медиагруппе».
— Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными, и наглыми. И конечно, мы это тоже будем учитывать, — отметил политик.
При этом Лавров добавил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу. Каналы общения с американскими представителями продолжают функционировать. Если США выразят готовность возобновить прямой диалог, российская сторона готова выслушать их видение ситуации, говорится в материале.
19 мая Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов по России на июнь этого года. По его словам, также обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье.