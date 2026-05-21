Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли Годы сотрудничества в области образования

«И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей, иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплочённое, сильное и подлинно суверенное государство. Приведу высказывание выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского: “Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу”. Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход, а значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества», — отметил российский лидер.