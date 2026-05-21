Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли Годы сотрудничества в области образования

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Мероприятие прошло в рамках официального визита российского лидера в Китай, сообщает пресс-служба Кремля.
В Пекине состоялась торжественная церемония открытия перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая в области образования. В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что запуск Годов образования — это стратегическое решение, принятое лидерами двух стран для долгосрочного развития отношений. Он назвал образование мостом, соединяющим сердца людей и передающим дружбу между государствами.
«На протяжении долгого времени сотрудничество между Китаем и Россией в области образования непрерывно углубляется и приносит ощутимые результаты. Устойчиво расширяются масштабы двустороннего обмена студентами, последовательно развивается межвузовское взаимодействие, укрепляется координация в рамках научно-исследовательских платформ и механизмов альянсов. Всё это воплощается в неуклонный рост числа совместно подготовленных специалистов и инновационных разработок, что обогащает содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — заявил Си Цзиньпин.
Владимир Путин подчеркнул, что проведение перекрёстных годов — знаковая инициатива, уже десятый совместный проект такого уровня. Он напомнил, что качественное образование формирует основу для развития личности и общества, а также является залогом экономического прогресса и суверенитета.
«И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей, иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплочённое, сильное и подлинно суверенное государство. Приведу высказывание выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского: “Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу”. Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход, а значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества», — отметил российский лидер.
Программа перекрёстных годов, рассчитанная на 2026−2027 годы, включает 103 проекта. Основные направления — развитие высшего, среднего профессионального и школьного образования, укрепление научного и молодёжного сотрудничества, популяризация русского языка в Китае и китайского — в России. В настоящее время в России обучается 68 тысяч студентов из КНР, а в Китае — 21 тысяча россиян. Страны реализуют совместные фундаментальные исследования и проекты класса «мегасайенс».
Напомним, Владимир Путин посетил Китай 19−20 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Официальный визит совпал с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ключевого документа в российско-китайских отношениях.