Global Times: Си Цзиньпин и Путин направили миру сигнал об укреплении стабильности

Как считает его коллега, директор Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь, высказывания Путина и Си Цзиньпина свидетельствуют, что отношения Пекина и Москвы ориентированы не только на ближайшее будущее, но и на долгосрочную стратегическую перспективу, с акцентом на более тесную стратегическую координацию, углубление дружбы и добрососедских связей, на «еще более высококачественный стабильный рост, что знаменует новый этап в развитии двусторонних связей». Эксперт отметил, что последняя встреча лидеров двух стран — это не только «подведение итогов прошлых достижений», но и «перспективная попытка определить направление и приоритеты следующего этапа двусторонних отношений».