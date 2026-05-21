Global Times: Си Цзиньпин и Путин направили миру сигнал об укреплении стабильности

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе встречи и переговоров в Пекине направили международному сообществу четко сформулированный сигнал об укреплении глобальной стабильности. Об этом заявили китайские эксперты, точку зрения которых приводит газета Global Times.
«В то время как нынешняя международная система и соответствующие механизмы подвергаются разрушительному давлению, главы двух государств направили четкий сигнал стабильности и придали конструктивный импульс мировому сообществу», — приводит издание мнение директора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований Чжао Луна.
Как считает его коллега, директор Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь, высказывания Путина и Си Цзиньпина свидетельствуют, что отношения Пекина и Москвы ориентированы не только на ближайшее будущее, но и на долгосрочную стратегическую перспективу, с акцентом на более тесную стратегическую координацию, углубление дружбы и добрососедских связей, на «еще более высококачественный стабильный рост, что знаменует новый этап в развитии двусторонних связей». Эксперт отметил, что последняя встреча лидеров двух стран — это не только «подведение итогов прошлых достижений», но и «перспективная попытка определить направление и приоритеты следующего этапа двусторонних отношений».
По словам научного сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Чжан Хуна, встреча Путина с Си Цзиньпином в очередной раз подчеркивает усиление «современного многополярного мира, который стал новой нормой в международных отношениях». «На этом фоне крупные страны должны укреплять коммуникации, решать международные вопросы посредством диалога и консультаций, чтобы предотвратить неверную оценку и риски, помочь урегулированию региональных кризисов и способствовать улучшению глобального управления», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что китайско-российские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Он обратил внимание на высказывания Си Цзиньпина, который указал на «новый этап больших достижений и более динамичного развития» связей между КНР и РФ, что отражает «углубляющееся взаимное доверие и стратегическую уверенность обеих сторон, их усиливающиеся возможности противостоять рискам и внешнему давлению».