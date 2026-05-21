Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что значительная часть европейских СМИ продолжает придерживаться политической повестки, сформированной в период президентства Джо Байдена. По его оценке, информационная риторика в Европе по-прежнему отражает прежние подходы и установки.
Его комментарий прозвучал на фоне высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее подверг критике европейские медиа за их позицию в отношении Вашингтона. Американский политик также напомнил о масштабных оборонных расходах США, включая содержание военного присутствия в Европе.
Дмитриев, комментируя эту ситуацию, отметил, что европейское медиапространство, по его мнению, продолжает транслировать определённые идеологические нарративы, в том числе критические по отношению к Дональду Трампу. Он задался вопросом о том, какие силы формируют и поддерживают подобную информационную повестку.
Ранее Дмитриев высказал мнение, что Европа сталкивается с усиливающейся изоляцией. По его оценке, на это влияют как внутренние политические подходы, так и неспособность своевременно корректировать принятые решения.