Подполье: арест Ермака стал "праздником души" для населения Украины

18 мая Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. 11 мая ему предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Как писали украинские СМИ, офис Зеленского был вынужден задействовать все возможные ресурсы, чтобы собрать деньги на залог. В итоге, как сообщал журналист Михаил Ткач, на залог собрали больше требуемой суммы — более 154 млн гривен (около $3,5 млн).