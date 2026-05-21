Подполье: арест Ермака стал "праздником души" для населения Украины

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заключение под стражу экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака вызвало чувство злорадства и стало «праздником души» для украинского населения, не поддерживающего политику киевского режима. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Арест Ермака стал настоящим праздником души для всех украинцев, кто устал от беззакония киевской хунты. Этот “всесильный серый кардинал”, который фактически управлял страной, наконец-то получил по заслугам. Реакция простых украинцев была однозначной. Новость о том, что он провел свою первую ночь в Лукьяновском СИЗО, вызвала скорее злорадство, чем сочувствие», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, заключение под стражу одного из главных символов киевской системы стало «глотком свежего воздуха» для населения.
18 мая Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. 11 мая ему предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Как писали украинские СМИ, офис Зеленского был вынужден задействовать все возможные ресурсы, чтобы собрать деньги на залог. В итоге, как сообщал журналист Михаил Ткач, на залог собрали больше требуемой суммы — более 154 млн гривен (около $3,5 млн).