Страховая пенсия по старости выросла за год более чем на две тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России за год увеличился на 2 147 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, на 1 апреля 2026 года выплата составляла 27 218,9 рубля. Годом ранее, в тот же период, получатели получали в среднем 25 071,87 рубля.
У неработающих пенсионеров пенсия на начало апреля 2026 года равнялась 27 853,57 рубля, у продолжающих трудиться — 24 877,18 рубля.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал в беседе с RT, что с 1 августа 2026 года около 136 тыс. получателей накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат получат прибавку в размере 17,3%.