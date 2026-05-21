Патриотический фестиваль стартовал в Красноярске

Первое торжественное мероприятие фестиваля — церемонию посвящения в ряды юнармейцев — провел губернатор Михаил Котюков, который выдал личные книжки новым участникам движения «Юнармия». Глава региона с напутствием обратился к юнармейцам: «Цвет вашей формы и те береты, которые вы сегодня получите, будут ко многому обязывать. Вы — объект внимания. Я уверен, что своими поступками и делами вы достойно продолжите славу поколения наших дедов и прадедов-победителей, славу ребят, которые сегодня на передовой с оружием в руках защищают наше право на самостоятельное развитие и завершают дело борьбы с фашизмом». Вступление в «Юнармию» для подростков — это не формальность, а большая ответственность. Сегодня они принесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Ещё одна традиция патриотического фестиваля на форуме «Антитеррор» — вручение васильковых беретов Президентского полка ФСО России. Эту награду получают самые достойные — те, кто уже доказал свою любовь к Родине достижениями. В этот раз их получили 6 ребят. Губернатору также показали выставку «Наследники подвига». Экспозиция посвящена преемственности служения Родине внутри одной семьи — от отца к сыну, от деда к внуку. Организаторы показывают, как ценности мужества и долга живут в семьях годами и десятилетиями.