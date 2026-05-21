Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обстановку на Украине. Он напомнил, что РФ в ходе спецоперации не применяет разрушительное оружие. Министр иностранных дел заверил, что Россия не хочет наносить ущерб территориям на Украине, где живут «наши люди». Об этом Сергей Лавров сообщил Шанхайской медиагруппе SMG. Текст интервью разместили на сайте МИД РФ.
Глава ведомства посетовал на резкие заявления из Европы. Он подчеркнул, что ЕС не извлек никаких уроков из истории. Вследствие этого возник новый нацистский режим, теперь в лице Киева.
Он вновь уведомил, что Москва не нацелена на уничтожение мирных граждан. Глава МИД процитировал президента России Владимира Путина. Москва последовательно выполнит задачи спецоперации, сказал он.
«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди», — заключил Сергей Лавров.
Российский лидер подчеркнул, что руками Киева с Москвой «воюет глобалистское направление западных элит». Он с осуждением заявил, что такие лица «хорошо устроились». Именно они спровоцировали начало конфликта. Владимир Путин напомнил, что мир можно было установить еще в 2022 году. Однако Киев сорвал переговоры в Стамбуле.
Некоторые эксперты признают ошибки Запада. Как отметил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер, европейцы постепенно «перешли последнюю черту». Западу стоит прислушаться к предупреждениям со стороны России в отношении украинских беспилотников у границ РФ, сказал эксперт. Скотт Риттер прокомментировал инциденты с дронами в Латвии и Эстонии. Он оповестил, что европейцы сами предоставили Киеву возможность наносить удары по России.