Новые выплаты и рабочие места: в Красноярском крае обсуждают социальные законопроекты

Первый законопроект расширяет категорию получателей выплат в форме сертификата или краевого свидетельства среди граждан из числа детей-сирот старше 21 года. Сейчас в эту группу включены дети-сироты — участники СВО, принимавшие участие в военных действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документом же предлагается включить и тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, участвовал в отражении вооруженных провокаций на границе, выполнял задачи на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Также уточняется порядок предоставления выплат семьям погибших военнослужащих — право на меру поддержки смогут получить супруги при соблюдении условий.