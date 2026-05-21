Новые выплаты и рабочие места: в Красноярском крае обсуждают социальные законопроекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края рассмотрели социальные законопроекты, направленные на поддержку участников специальной военной операции и граждан с инвалидностью.
Первый законопроект расширяет категорию получателей выплат в форме сертификата или краевого свидетельства среди граждан из числа детей-сирот старше 21 года. Сейчас в эту группу включены дети-сироты — участники СВО, принимавшие участие в военных действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документом же предлагается включить и тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, участвовал в отражении вооруженных провокаций на границе, выполнял задачи на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Также уточняется порядок предоставления выплат семьям погибших военнослужащих — право на меру поддержки смогут получить супруги при соблюдении условий.
Отдельно на заседании рассмотрели изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Документ приводит региональные нормы в соответствие с федеральными требованиями и уточняет механизм расчета квоты — она будет определяться исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал без учета филиалов за пределами региона.
Также вводится территориальное ограничение: трудоустройство по квоте будет осуществляться только на территории Красноярского края. По предварительным расчетам, это позволит дополнительно закрепить около 1200 рабочих мест для людей с инвалидностью.
«Принятые изменения — важный шаг к созданию более инклюзивного рынка труда в крае. Четкие правила расчета квот и территориальные ограничения помогут работодателям эффективнее планировать создание рабочих мест для людей с инвалидностью, а соискателям — получать поддержку в трудоустройстве рядом с домом», — отметил председатель комитета Илья Зайцев.
Законопроекты в первом чтении рассмотрят на ближайшей сессии.