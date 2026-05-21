Врач Каттоли: вспышки хантавируса связаны с ростом численности грызунов

Вспышки хантавируса цикличны и напрямую зависят от численности диких грызунов, на которую влияют климат и доступность пищи, рассказал директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Джованни Каттоли.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам итальянского врача, хантавирусы уже циркулируют в популяциях грызунов в Америке, Европе, Азии и Африке, причём в разных регионах встречаются разные типы возбудителя.

Он объяснил, что распространение вируса в популяциях-резервуарах циклически увеличивается и определяется количеством животных. Их численность, в свою очередь, связана с климатическими условиями и кормовой базой.

«Чем больше численность грызунов, тем больше распространение хантавируса в популяции животных и тем выше риск заражения для людей», — заключил Каттоли.

Ранее эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности под эгидой ВОЗ опубликовали доклад, в котором сообщили, что частые и всё более разрушительные вспышки инфекционных заболеваний могут свидетельствовать о скором начале новой пандемии.