TWZ: США разместили на Ближнем Востоке эсминцы с лазерным оружием

По информации портала The War Zone, два боевых корабля ВМС США, действующих в зоне ответственности Центрального командования вооруженных сил страны, включающей территории Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Африки, оснащены лазерными установками ODIN.
Известно, что эсминец USS Spruance входит в состав авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем Abraham Lincoln, тогда как USS John Finn выполняет задачи боевого патрулирования в акватории Индийского океана.
Оба судна, как отмечается в публикации, оборудованы лазерной установкой ODIN, предназначенной для подавления дронов, а также вывода из строя камер и сенсоров разведывательных комплексов.
По данным TWZ, на текущий момент военно-морские силы США разместили лазерное оружие на девяти своих кораблях.
Накануне также стало известно, что авианосная боевая группа ВМС США Nimitz вошла в акваторию Карибского моря.