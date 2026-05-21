Иностранные журналисты съехались в Екатеринбург

Журналисты и блогеры русскоязычных СМИ приехали в Екатеринбург из Латвии, Германии, Франции и Казахстана.

Источник: Департамент информационной политики. Иностранные журналисты

В преддверии Международного фестиваля молодежи их знакомят со Свердловской области и презентуют потенциал региона.

«Сегодня Свердловская область — это один из крупнейших индустриальных, образовательных и культурных центров России. Международный фестиваль молодежи станет важной площадкой для укрепления гуманитарных связей, обмена опытом и знакомства молодых людей из разных стран с возможностями Урала. Надеюсь увидеть вас на нем в сентябре», — отметил замгубернатора области Василий Козлов.

Журналисты в рамках пресс-тура познакомятся с новым кампусом УрФУ. Гости посетят промышленные, спортивные и культурные площадки региона. Отдельное внимание в беседе с представителями СМИ уделили теме переселения соотечественников. С 2023 года в область переселились более 36 тыс. человек, в том числе из Европы, Балтии, Канады и США. Преимущественно молодые люди со средним возрастом 29 лет. Директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов рассказал журналистам о возможностях трудоустройства в регионе. В сентябре кампус Уральского федерального университета примет участников Международного фестиваля молодежи.

С 11 по 17 сентября Екатеринбург станет местом встречи для 10 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. Вуз получил статус центра привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи. Более 150 стран направили свои заявки на участие в мероприятии. Девиз фестиваля 2026 года — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».

В числе гостей будут 5 тыс. российских участников и 5 тыс. из-за рубежа, в том числе 1 тыс. детей от 14 до 17 лет.

