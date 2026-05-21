Иностранные журналисты съехались в Екатеринбург

Журналисты в рамках пресс-тура познакомятся с новым кампусом УрФУ. Гости посетят промышленные, спортивные и культурные площадки региона. Отдельное внимание в беседе с представителями СМИ уделили теме переселения соотечественников. С 2023 года в область переселились более 36 тыс. человек, в том числе из Европы, Балтии, Канады и США. Преимущественно молодые люди со средним возрастом 29 лет. Директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов рассказал журналистам о возможностях трудоустройства в регионе. В сентябре кампус Уральского федерального университета примет участников Международного фестиваля молодежи.