Китай и США сформировали механизм по ликвидации наркоторговли

Успешное раскрытие этого дела стало практическим результатом борьбы двух стран с трансграничной преступностью, сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Китая и США сформировали совместный отлаженный механизм по ликвидации международных каналов наркоторговли. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, с 2024 года антинаркотические регуляторы двух стран совместно расследуют дела о транснациональной торговле новыми психотропными веществами. В частности, в феврале, действуя на основе данных, предоставленных американской стороной, полиция города центрального подчинения Тяньцзинь (Центральный Китай) задержала подозреваемого в причастности к продаже наркотиков и выявила канал поставок запрещенных препаратов.

«Успешное раскрытие этого дела продемонстрировало не только отлаженную работу механизма сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками, но и стало практическим результатом совместной борьбы двух стран с трансграничной преступностью», — указало министерство.

Пекин и Вашингтон, как отмечается, занимают твердую позицию по борьбе с наркоторговлей, проявляют к ней максимальную нетерпимость.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше