Китай и США сформировали механизм по ликвидации наркоторговли

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, с 2024 года антинаркотические регуляторы двух стран совместно расследуют дела о транснациональной торговле новыми психотропными веществами. В частности, в феврале, действуя на основе данных, предоставленных американской стороной, полиция города центрального подчинения Тяньцзинь (Центральный Китай) задержала подозреваемого в причастности к продаже наркотиков и выявила канал поставок запрещенных препаратов.