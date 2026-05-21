Специалист Рашина: возможность отзыва работника из отпуска предусмотрена законом

Нормы Трудового кодекса Российской Федерации закрепляют за работниками право на ежегодный оплачиваемый отпуск как одно из основных конституционных прав граждан. По общему правилу отпуск длится 28 календарных дней, но отгуливать эти дни можно по частям.
Как объяснила в беседе с RT Виктория Рашина, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве», отпуск сотрудники проводят по своему усмотрению и имеют право не выполнять служебных поручений в этот период.
«Однако бывают ситуации, когда в связи с производственной необходимостью работодатель просит выйти сотрудника на работу. Такая возможность предусмотрена законом. Но отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что работник вправе отказаться и не выходить в свой отпуск на работу и такие ситуации не рассматриваются в качестве нарушений трудовой дисциплины.
«Необходимо также уточнить, что не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», — напомнила аналитик.
В случае если работник согласился на отзыв из отпуска, вышел на работу, его неиспользованные дни отпуска должны быть предоставлены по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску за следующий рабочий год, отметила специалист.
«Таким образом, каких-то специальных мер поощрения для работников, которые соглашаются на отзыв из отпуска, законом не предусмотрено. Личные договорённости с начальством и выполнение отдельных поручений в период отпуска без оформления отзыва лежат вне плоскости правового регулирования», — заключила собеседница RT.
