Режим «Ковёр» ввели в Самарской области

Режим «Ковёр» введён в Самарской области.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области действует режим “Ковёр”, — написал глава региона.
Федорищев также уточнил, что воздушное пространство закрыто на всех высотах.
Ранее на территории Самарской области был введён режим «Беспилотная опасность».
