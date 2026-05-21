Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о неизбежности серьёзных энергетических проблем для Великобритании и стран Евросоюза. По его оценке, текущие тенденции в этой сфере могут привести к масштабным последствиям.
Поводом для комментария стала дискуссия в социальных сетях о росте популярности правой оппозиционной партии в Германии, который один из пользователей охарактеризовал как значимое политическое событие. В ответ Дмитриев связал подобные процессы с более широкими экономическими факторами.
Он предположил, что на фоне энергетических трудностей политическая ситуация в Европе может продолжить меняться. По его мнению, экономическое давление способно усиливать внутренние противоречия и влиять на расстановку сил в европейских странах.
Ранее Дмитриев высказал мнение, что Европа сталкивается с усиливающейся изоляцией. По его оценке, на это влияют как внутренние политические подходы, так и неспособность своевременно корректировать принятые решения.