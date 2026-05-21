Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Британию и ЕС ждет неизбежный энергокризис

Глава РФПИ считает, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о неизбежности серьёзных энергетических проблем для Великобритании и стран Евросоюза. По его оценке, текущие тенденции в этой сфере могут привести к масштабным последствиям.

Поводом для комментария стала дискуссия в социальных сетях о росте популярности правой оппозиционной партии в Германии, который один из пользователей охарактеризовал как значимое политическое событие. В ответ Дмитриев связал подобные процессы с более широкими экономическими факторами.

Он предположил, что на фоне энергетических трудностей политическая ситуация в Европе может продолжить меняться. По его мнению, экономическое давление способно усиливать внутренние противоречия и влиять на расстановку сил в европейских странах.

Ранее Дмитриев высказал мнение, что Европа сталкивается с усиливающейся изоляцией. По его оценке, на это влияют как внутренние политические подходы, так и неспособность своевременно корректировать принятые решения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше